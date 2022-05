Fiorentina-Roma, rivoluzione Mou: cinque cambi tra i titolari

Fiorentina-Roma, rivoluzione Mourinho: lunedì sera al Franchi lo Special One è pronto a cinque cambi tra i titolari

Una partita importante per l’Europa. Una gara che potrebbe regalare l’accesso alla prossima Europa League. Vale molto la sfida contro la Fiorentina prevista lunedì sera al Franchi. Ma vale molto di più la finale di Conference League contro il Feyenoord. Non ci sono dubbi ormai che Mou pensa solamente a questo. E infatti sarebbe pronto a fare la rivoluzione in campo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport dovrebbero essere almeno cinque i cambi rispetto alla squadra che giovedì scorso ha mandato a casa il Leicester. In tutte le zone del campo l’allenatore portoghese dovrebbe mettere mano alla panchina. Facendo riposare ovviamente chi fino al momento ha tirato la carretta.

Fiorentina-Roma, cinque cambi per Mou

Tra oggi e domani, negli allenamenti che la squadra sosterrà prima della partenza alla volta di Firenze, Lo Special One cercherà di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ma come detto in mente ci sono cinque cambi. Pronti a mettersi una maglia da titolare Kumbulla, Veretout, Maitland-Niles, Felix e Vina. C’è da decidere però almeno per quanto riguarda il difensore ex Verona, chi gli farà posto. In ogni caso, non sono escluse altre sorprese: anche Shomurodov, entrato negli ultimi istanti di partita al posto di un Abraham che aveva dato tutto e che ha bisogno di riposare, è evidente, potrebbe essere lanciato dal primo minuto.

A Trigora quindi saranno giorni di valutazione i prossimi. In una gara che può essere come detto decisiva per la questione quinto-sesto posto che vale l’accesso all’Europa League.