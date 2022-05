Roma, infortunio Mkhitaryan: fissata la data del rientro dell’armeno. Buone notizie per lo Special One

I compagni gli hanno regalato la possibilità di giocarsi la finale di Conference League dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare la semifinale di ritorno.Mkhitaryan adesso ha un obiettivo in testa, quello di rientrare per l’ultimo atto della manifestazione per conquistare un trofeo che in casa giallorossa manca da molto tempo.

L’armeno è un elemento fondamentale nello scacchiere tattico di José Mourinho. Da quando lo Special One ha deciso di metterlo in mezzo al campo sono arrivate solamente buone prestazioni, determinanti diremmo, che hanno aiutato la Roma non solo ad arrivare a Tirana, ma anche a lottare per la conquista di un quinto posto in campionato che vale l’accesso diretto alla prossima Europa League. Imprescindibile per quello che s’è visto fino al momento.

Roma, c’è la data del rientro di Mkhitaryan

Arrivano comunque delle buone notizie sulle condizioni fisiche del centrocampista. E secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina c’è già una data per il rientro del giocatore. Intanto per la finale di Tirana dovrebbe essere disponibile al cento per cento e nell’ultima gara di campionato contro il Torino potrebbe andare in scena il test decisivo. Mourinho, per questa sfida, ha chiesto già di poter giocare il venerdì per preparare quello che sarà l’ultimo impegno ufficiale della Roma, ma tutto dipenderà dalla posizione di classifica e se si lotta ancora per qualcosa quando mancheranno solamente 90 minuti al termine della Serie A.

La notizia comunque è che Mkhitaryan ci sarà. E uno come lui serve eccome nello scacchiere giallorosso. Uno dei pochi che ha giocato finali europee. Uno dei pochi che ha quell’esperienza internazionale che serve in queste partite.