Calciomercato, Zazzaroni e quel “Vada alla Roma” detto a Dybala

La Roma continua a sognare il colpo Dybala a parametro zero per la prossima stagione e Zazzaroni serve l’assist per l’approdo nella capitale

L’euforia in casa Roma non può che essere ancora alta dopo la vittoria contro il Leicester e la finale di Conference League del prossimo 25 maggio conquistata. Certo adesso non bisogna snobbare il campionato perché la qualificazione certa in Europa è importante, ma è difficile non pensare già a Tirana. Nel frattempo però bisogna pensare anche alla prossima sessione estiva di calciomercato, che è sempre più vicina.

Tra le occasioni a parametro zero ci sarà anche Paulo Dybala, attaccante che non ha trovato l’accordo per il rinnovo con la Juventus e che è stato accostato anche alla Roma. Il fantasista argentino sarebbe un colpo importante per la Roma di Mourinho, ma sulle sue tracce ci sono diversi club italiani ed esteri, tra cui anche l‘Inter. A servire un assist alla Roma per l’arrivo di Dybala è il giornalista Ivan Zazzaroni, che consiglia alla ‘Joya’ proprio l’approdo nella capitale piuttosto che il trasferimento a Milano.

Calciomercato Roma, Zazzaroni e il consiglio a Dybala: “All’Inter rischia di ripetere l’esperienza di Baggio”

L’addio alla Juventus è ormai certo, ma resta un punto interrogativo il futuro di Paulo Dybala. Il numero dieci bianconero continua a essere importante per Allegri in queste ultime giornate, come testimoniato dal gol contro il Genoa, ma sul suo futuro ancora non si è espresso. Tra le varie opzioni in ballo ci sarebbe anche la Roma, che sogna il fantasista argentino a parametro zero. Ma la concorrenza è molto ampia e in Italia in particolare ci sarebbe il forte interesse dell’Inter.

Sulle pagine dell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il giornalista Ivan Zazzaroni ha voluto dare un consiglio a Dybala, servendo anche un assist alla Roma, scrivendo: “Ripeto una volta di più che mi auguro che Dybala possa scegliere la Roma di Mou, che considero come destinazione ideale per lui. Nel 3-5-2 di Inzaghi non lo vedo proprio, rischia di ripetere l’amara esperienza di Roberto Baggio”. Dunque un assist bello chiaro alla Roma per il colpo Dybala.