Calciomercato Roma, Juventus al palo: vola gratis in Premier League

Calciomercato Roma, Allegri in scacco: vola in Premier League ad una condizione. Il forcing è partito: lo scenario.

A poche settimane dall’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, a monopolizzare l’attenzione mediatica sono sicuramente le situazione inerenti i tanti calciatori che – in scadenza di contratto – non hanno ancora trovato squadra. Il mercato degli svincolati potrebbe configurarsi per la Roma alla stregua di un’ottima fonte dalla quale attingere risorse importanti, con cui implementare una rosa che comunque negli ultimi mesi ha vissuto una crescita esponenziale.

Sondato a lungo da Pinto in inverno, il profilo di Boubacar Kamara non è ancora completamente sparito dai radar giallorossi, sebbene il francese sembri orientato ad accettare altre destinazioni. Il giovane centrocampista francese in forza al Marsiglia, che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2022, è seguito con attenzione da molti club di Premier League, a cominciare dall’Aston Villa, che starebbe spingendo spasmodicamente per trovare una soluzione positiva in tal senso.

Calciomercato Roma, scatto Gerrard per Kamara: Juve e Atletico avvisate

Secondo quanto trapela dall’Inghilterra, e più nello specifico dal Daily Mail, i “The Villans” avrebbero rilanciato la propria candidatura nella corsa a Kamara. Gerrard – da tempo grande estimatore del giovane transalpino – si auspica che il proprio club riesca a trovare un accordo di massima con l’entourage del calciatore in tempi relativamente brevi, in maniera tale da programmare con calma le prossime mosse. Dal canto suo, Kamara in questo momento preferisce temporeggiare, puntando sull’interessamento di altri club come Atletico Madrid e Juventus, che potrebbero ancora recitare un ruolo da protagonisti. La corsa è ancora aperta, e al momento l’incertezza la fa da padrone.