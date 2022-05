Calciomercato Roma, “assist” della Juve: Mou ha la strada spianata

Calciomercato Roma, l’occasione per i giallorossi è di quelle importanti: non è un obiettivo della Juventus.

Uno degli innesti con i quali Tiago Pinto puntellerà l’organico a disposizione di José Mourinho per la prossima stagione, riguarderà indubbiamente la zona nevralgica del campo. Chiaramente, nel caso in cui si dovessero concretizzare diverse cessioni, il general manager giallorosso avrebbe la strada libera per affondare il colpo su diversi obiettivi della mediana.

La priorità resta sempre l’acquisto di quel regista espressamente richiesto da Mou dalla scorsa estate, e finora mai definito. Nelle ultime settimane si sono rincorse insistentemente voci inerenti un possibile ritorno di fiamma per Granit Xhaka. In effetti, a dispetto delle dichiarazioni di Arteta, la sensazione è che l’elvetico non sia più considerato incedibile dai Gunners, e a fronte di un’offerta importante, potrebbe fare le valigie. Il fatto che i londinesi abbiano messo la freccia per l’acquisto di Tielemans, concorre a suffragare questa chiave di lettura. Tuttavia, la Roma monitora anche diversi profili, e gli intrecci con la Juve potrebbero non essere finiti qui.

Calciomercato Roma, smentito l’accordo Matic-Juventus

Dall’Inghilterra era trapelata l’indiscrezione secondo cui la “Vecchia Signora” avrebbe già trovato un accordo di massima con Nemanja Matic, accostato con una certa insistenza anche alla Roma. Tuttavia, secondo quanto riferito da Romeo Agresti di ‘goal.com’, il profilo del gigante serbo non sarebbe monitorato dai bianconeri, che stanno attenzionando altri profili per rinforzare una mediana che anche quest’anno ha agito a corrente alternata, non trovando quella continuità di rendimento atta a far fare alla compagine di Allegri il definitivo salto di qualità. Nella posizione di regista, il primo nome sul taccuino di Cherubini & company è infatti quello di Jorginho.