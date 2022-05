Calciomercato Roma, rinforzo dal Liverpool: lo ha chiesto Mourinho

Calciomercato Roma, Mourinho guarda in casa del Liverpool per rinforzare la rosa futura. Questi gli ultimi aggiornamenti sull’interessamento in Premier League.

Nella prima stagione dello Special One all’ombra del Colosseo abbiamo imparato ad ammirare qualità, caratteristiche ed evoluzione del portoghese rispetto a quel profilo ostile ai giallorossi (e non solo) più di una decade fa quando rappresentava i colori e gli interessi dell’Inter. Ad essere emersa è una personalità più pacata e razionale, frutto del passare degli anni e di una saggezza che lo ha portato, per sua stessa ammissione, a voler vincere per la gente e non più (unicamente) per sé stesso.

Il rapporto con la piazza è sbocciato subito, come emerso dalla corsa sotto la Curva Sud in occasione del gol di El-Shaarawy contro il Sassuolo e in tutte le altre occasioni in cui la tifoseria, anche nei momenti più difficili, abbia dimostrato grande vicinanza e sostegno ad uno dei mister più importanti della storia e che abbiano seduto su questa panchina.

Il suo essere sornione e la sua schiettezza ai microfoni, incompresa da alcuni soprattutto nei primi mesi, si sono rivelati poi i grimaldelli giusti per creare grande unità e compattezza all’interno dello spogliatoio, senza mai celare il grande anelito a voler rinforzare la rosa per crescere e portarla nuovamente a livelli importanti.

Calciomercato Roma, Mou guarda in casa di Klopp: piace Tsimikas

Tra i tanti aspetti fin qui emersi, c’è anche quello legato alla grande fiducia nei confronti di giocatori inglesi o che abbiano militato in Premier League. Potrebbe essere questo il caso di quel Chris Smalling che ha cambiato totalmente l’atteggiamento difensivo o di un ritrovato Mkhitaryan, rivelatosi fin qui fondamentale tatticamente.

Il tutto senza dimenticare del bomber Abraham ma anche di chi, come Maitland-Niles, abbia avuto un impatto meno felice di quelli appena nominati. In base a quanto emerso in questi mesi, nel prossimo trimestre estivo Mourinho potrebbe attingere dalla Premier League anche altri elementi.

In particolar modo, stando a quanto riferito da Calciomercato.com, il tecnico di Setubal sarebbe interessato a Kostas Tsimikas. Il terzino sinistro ha il contratto in scadenza con il Liverpool nel 2025 ed è considerato l’ideale per rimpolpare una corsia mancina che presto conterà sul ritorno di Spinazzola ma che, fino all’esplosione di Zalewski, aveva palesato non poche difficoltà con lo schieramento di Vina.