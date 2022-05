Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: Pinto ha deciso

Calciomercato Roma, arriva la presa di posizione di Tiago Pinto su una questione di cui si è tanto discusso in questi mesi e della quale si continuerà a parlare anche nel futuro prossimo.

Ci riferiamo chiaramente alla scelta da prendere con Nicolò Zaniolo in vista delle stagioni a venire. Il 22 è reduce da un doppio infortunio grave che ne ha sicuramente limitato la crescita e rallentato l’esplosione. Il suo primo anno con Mourinho non è stato dei più felici ma ha comunque permesso di osservare le importanti qualità dell’ex Inter emerse a tratti alterni.

I margini di crescita e l’importanza del classe ’99 non sono in dubbio e, anche in una stagione caratterizzata dall’evidenziazione di diversi difetti di cui i tifosi non avevano forse memoria, la sua centralità è emersa in sfide delicate quanto decisive. Basti pensare al doppio confronto con l’Atalanta o alla sfida di ritorno con il Bodo.

Come più volte sottolineato, di Zaniolo si è iniziato a parlare soprattutto a partire dallo scorso gennaio, quando Tiago Pinto con grande franchezza e onestà intellettuale utilizzò delle parole celanti semplicemente la finalità di sottolineare come, al giorno d’oggi, nessuna dirigenza possa garantire la permanenza dei propri tesserati al 100%.

Calciomercato Roma, la decisione di Pinto sul rinnovo di Zaniolo

Il contratto di Zaniolo è attualmente in scadenza nel 2024 e la sua posizione risulta essere molto meno precaria di quanto possa emergere dai resoconti di questi ultimi mesi. Certo, a fine anno andranno capiti i piani della società, chiamata a confrontarsi con mister Mourinho che in questa stagione non ha mai perso occasione per preservarlo e coccolarlo, pur prendendo in alcuni momenti decisioni forti e coraggiose.

Su Nicolò c’è da tempo l’interesse della Juventus e dal mese di marzo circa, c’è chi, più e meno pindaricamente, ha iniziato ad accostare l’interesse giallorosso per Dybala alla possibile uscita dell’ex Inter in vista della prossima estate. In attesa di aggiornamenti sulla vicenda legata al quasi ex Juventus, riportiamo di seguito le importantissime novità annunciate da Calciomercato.com.

La Roma sarebbe infatti intenzionata a blindare il suo “bambino d’oro” e avrebbe pronta una nuova offerta con rialzo contrattuale per mettere definitivamente a tacere le voci e smorzare le avances che non poco potranno attirare l’attenzione nel prossimo trimestre estivo. Soprattutto se provenienti da Torino.