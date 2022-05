Calciomercato Roma, 46 milioni al Leicester e via libera Pinto

La Roma continua a monitorare i colpi per la prossima sessione estiva di calciomercato. 46 milioni e via libera per Tiago Pinto

La stagione sta per terminare e la finestra estiva di calciomercato è sempre più vicina ad aprire le porte. Ci sarà sicuramente molto da fare per Tiago Pinto e la società giallorossa per cercare di colmare le lacune nella rosa a disposizione di José Mourinho. Bisognerà sia cercare rinforzi che piazzare gli esuberi.

Tra i vari reparti in cui serviranno nuovi innesti ci sarà sicuramente il centrocampo. Da tempo la Roma osserva diversi profili in quella zona del campo e la svolta potrebbe arrivare dalla Premier League. Un intreccio con Arsenal e Leicester che grazie a un colpo da 46 milioni potrebbe dare il via libera a Tiago Pinto per portare a Mourinho il centrocampista nel mirino da molto tempo.

Calciomercato Roma, Tielemans libera Xhaka: via libera per Tiago Pinto

La Roma ha ancora molto da fare in questo finale di stagione tra la finale di Conference League e la corsa all’Europa in campionato. Nel frattempo però la società giallorossa continua anche a lavorare per mettere a segno i prossimi colpi nella sessione estiva di calciomercato.

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, l’Arsenal sarebbe pronto a mettere sul piatto 46 milioni di euro per acquistare Youri Tielemans, centrocampista di proprietà del Leicester pronto al grande salto in una big. L’eventuale arrivo del belga nel centrocampo dei ‘Gunners’, libererebbe Granit Xhaka, centrocampista in uscita dal club inglese che da tempo è nel mirino della Roma. Dunque un intreccio con Leicester e Arsenal che potrebbe favorire la Roma per portare a Mourinho il centrocampista desiderato da tempo.