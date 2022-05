Calciomercato Roma, assalto Juve a Zaniolo: “Ecco la verità”

Calciomercato Roma, arrivano importanti aggiornamenti relativi al futuro di Nicolò Zaniolo e l’interesse della Juventus per il 22 di Mourinho.

Il classe 1999 è da mesi al centro di numerosi rumors e discussioni, legate al forte interesse che la sua situazione contrattuale potrebbe suscitare a plurime realtà europee e, in particolare di Serie A. Dopo diverse settimane caratterizzate da dichiarazioni, voci e seguenti smentite, sono arrivate in questi minuti aggiornamenti di non poco conto.

Più volte abbiamo evidenziato come la piazza giallorossa abbia sempre manifestato grande protezione nei confronti del “bambino d’oro”, anche nei diversi momenti di difficoltà da lui vissuti quest’anno e frutto sicuramente di uno stop durato troppo tempo e che non poteva non avere ingerenza su quella che sarebbe stata la sua vita calcistica dopo il doppio infortunio.

Pur non avendo ancora toccato i picchi che infiammarono i cuori della piazza giallorossa tre anni fa, Nicolò ha sciorinato la sua importanza in diversi momenti di questa stagione, senza però mai trovare quella continuità di rendimento fondamentale per la sua crescita e per il bene della squadra tutta.

Calciomercato Roma, Zaniolo alla Juve: c’è l’annuncio in diretta

Sicuramente continueremo a sentir parlare di lui nei prossimi mesi, complice l’imminenza di una campagna acquisti che non potrà ignorare la posizione dell’ex Inter, annoverabile comunque tra i maggiori talenti quantomeno della nostra Serie A e in grado di affascinare nobili club italiani.

Vi avevamo detto ieri della volontà di Tiago Pinto ma a queste informazioni è da aggiungersi quanto annunciato da Enrico Camelio alla CMITV di Calciomercato.it. Pur essendo stato accostato in modo reiterato e a tratti insistente alla Juventus, al momento non si registrano contatti tra le due parti. “Non c’è nessuna trattativa con la Juventus per Zaniolo” ha infatti affermato il su citato.