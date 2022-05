Calciomercato Roma, asta in Serie A per Zaniolo e prezzo alle stelle. Pinto non si accontenta e alza la posta

Asta in Serie A per Zaniolo. Se prima, il fantasista giallorosso, sembrava un obiettivo solamente della Juventus, il possibile cambio di proprietà del Milan nelle prossime settimane potrebbe mettere in corsa anche i rossoneri, che con la Roma, come si sa, hanno anche un intreccio che porta il nome di Florenzi e che si potrebbe risolvere nello spazio di poco tempo.

Intanto, però, le attenzioni continuando ad essere anche e soprattutto su Zaniolo. Che rimane ovviamente al centro delle trattative. Secondo TuttoSport questa mattina in edicola, Pinto è pronto ad alzare la posta in gioco, soprattutto per questo nuovo inserimento dei rossoneri, ma anche per via di un finale di stagione che per i colori giallorossi potrebbe essere davvero entusiasmante con la finale di Conference League di Tirana ormai alle porte.

Calciomercato Roma, Pinto non si accontenta

I 50 milioni di euro che il gm portoghese sembrava volesse chiedere, potrebbero diventare molti di più qualora Zaniolo risultasse decisivo in questa parte finale di annata. L’asta in Serie A, insomma, fa sorridere Tiago Pinto, che con la cessione di Nicolò potrebbe mettere da parte tanti soldi per investirli sul centrocampista che alla Roma serve e anche su quell’attaccante che dovrà aiutare Abraham il prossimo campionato. Con un tesoro del genere in cassa, le scelte potrebbero essere meno complicate per il direttore dell’area tecnica giallorossa, che guarderebbe senza dubbio con un certo ottimismo al futuro.

Ovviamente, prima di intavolare qualunque trattativa, si dovrà chiudere la stagione. La Roma è in corsa per il quinto posto in campionato ma soprattutto sarà presente nell’ultimo atto della manifestazione che la Uefa ha organizzato per la prima volta quest’anno. Non sono ammessi cali di concentrazione.