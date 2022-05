Fiorentina-Roma, Guida nel pallone | Mou scatenato: gesto di sfida

Fiorentina-Roma, caos Guida: sono tante le decisioni arbitrali che non sono andate giù a José Mourinho. Tecnico lusitano su tutte le furie.

Si sono conclusi i primi 45 minuti di gioco tra Fiorentina e Roma: il primo tempo del “Franchi” vede al momento una netta supremazia dei padroni di casa, che conducono le operazioni 2-0 e sono andati in diverse circostanze vicini al terzo goal. A sbloccare la contesa, però, è stato un rigore fortemente contestato dai giallorossi, e sul quale si è espresso anche Luca Marelli, che ha affermato come non ci fossero gli estremi per decretare la massima punizione.

La tensione è palpabile, anche perché ci sono in ballo punti preziosi da incamerare. Quasi al tramonto del primo tempo, Mou è stato ammonito verbalmente da Guida, che gli ha rimproverato il fatto di essere finito dall’area tecnica. Reazione che non è andata giù allo Special One, che ha fatto capire come anche ad Italiano, nel momento in cui fornisce indicazioni ai suoi, capita sovente di oltrepassare l’area destinatogli. Servirà una reazione immediata, come quella del proprio allenatore, ai capitolini, per provare a riaprire una gara complicata, nella quale Pellegrini e compagni stanno riscontrando tantissime difficoltà ad imporre il proprio gioco.