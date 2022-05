Ultim’ora Roma, tegola ufficiale: un titolarissimo salta il Venezia

Fiorentina-Roma, un titolarissimo di Mou salterà la sfida contro il Venezia: il provvedimento disciplinare non lascia scampo.

Primo tempo complicato per la Roma, che dopo appena dieci minuti si è ritrovata sotto di due reti anche e soprattutto a causa dell’incomprensibile decisione di Guida, che con l’ausilio del VAR ha deciso di decretare un calcio di rigore ai Viola che desterà inevitabilmente molte polemiche.

I giallorossi hanno provato a reagire, ma Terracciano è stato bravo a disinnescare un paio di conclusioni potenzialmente pericolose, indirizzate nello specchio della porta. Tuttavia, il pacchetto arretrato di Mou ha riscontrato non poche difficoltà a leggere i movimenti degli esterni di Italiano, che hanno fatto il bello e il cattivo tempo, creando costantemente la superiorità numerica. In occasione di una delle sortite dei Viola, Gianluca Mancini è stato costretto a spendere un fallo: ammonizione che costa caro al difensore che, diffidato, salterà dunque la prossima gara di campionato contro il Venezia, in programma sabato 14 maggio all’Olimpico, alle 20.45.

Servirà un secondo tempo veemente a Pellegrini e compagni per venire a capo di una partita che sin dai primi istanti si è incanalata sui binari sbagliati. Staremo a vedere se lo “Special One” opterà per qualche sostituzione già all’intervallo.