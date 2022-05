Calciomercato Roma, colpo dall’Argentina: fantasia per Mourinho

La Roma espande i propri orizzonti e arriva in Argentina per trovare un nuovo talento per la trequarti offensiva di Mourinho

Il calciomercato estivo è ormai alle porte e la Roma, come gli altri club, si prepara a ristrutturare la propria rosa in modo da alzare l’asticella e aumentare il livello a disposizione di José Mourinho. Ancora tre partite per terminare la stagione, tra cui la tanto attesa finale di Conference League, e poi sarà solo mercato fino ad agosto.

Oltre a giocatori d’esperienza e già formati, la Roma guarda sempre con interesse ai profili giovani e talentuosi. Così il mirino dei giallorossi sembrerebbe essersi spostato in Argentina, dove un giovane trequartista avrebbe attirato l’attenzione del club capitolino e non solo.

Calciomercato Roma, mirino in Argentina: obiettivo Facundo Farias

La Roma inizia a lavorare per la prossima sessione estiva di calciomercato. Saranno certamente diverse le zone del campo in cui intervenire per colmare le lacune nella rosa a disposizione di Mourinho, tra cui servirà qualche innesto a centrocampo. In particolare per la trequarti offensiva la Roma sembrerebbe aver messo nel mirino un giovane talento che in Argentina continua a stupire tutti.

Secondo quanto riportato da ‘As’, la Roma starebbe osservando da sei mesi il profilo di Facundo Farias, trequartista del Colon classe 2002, che in 18 partite ha messo a segno 4 gol. Soprannominato il ‘Pulguita’, il talento argentino ha attirato su di sé non solo l’interesse della Roma, ma anche quello di Sassuolo e Udinese in Serie A, oltre a Manchester United, Porto e PSG. Dunque la Roma in estete potrebbe provare a portare alla corte di Mourinho il talento emergente di Farias, ma la concorrenza è ampia.