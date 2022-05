Calciomercato Roma, attesa Maldini: ribaltone Juventus

Calciomercato Roma, l’attesa di Maldini apre le porte al possibile colpo di Cherubini. Anche i bianconeri nella trattativa

Sempre la Juventus di mezzo. Che ancora spera di riuscire nel colpo. Un elemento che la Roma ha messo nel mirino da tanto tempo, ma sul quale anche il Milan ci ha fatto più di un pensiero e adesso sembra comunque avanti nell’operazione. Ma Cherubini, secondo TuttoSport in edicola questa mattina, qualora le cose non dovessero andare lisce per i rossoneri ma anche per i giallorossi, potrebbe tentare un affondo.

Certo, in questo caso la società bianconera appare davvero nelle retrovie. Soprattutto perché Maldini e Pinto si sono mossi con largo anticipo cercando di anticipare la concorrenza che c’è, ed è pure tanta non solo in Italia, per le prestazioni di Renato Sanches che è in uscita dal Lilla. Il giocatore portoghese avrebbe già comunicato la propria decisione all’ormai ex club campione di Francia. Che aspetta di capire come cederlo e soprattutto aspetta delle offerte importanti.

Calciomercato Roma, ribaltone Juventus

Il centrocampista 24enne ha un contratto che scade il 30 giugno del 2023 con la società d’Oltralpe. La stagione negativa comunque gli ha fatto prendere una decisione, e cioè quella di dire addio alla fine dell’anno. Nello scorso mese di gennaio la Roma ha cercato di buttare le basi di quella che potrebbe essere una trattativa anche low-cost per quello che poi è il vero valore del giocatore. L’accordo ormai prossimo alla scadenza non permette al Lilla di chiedere cifre astronomiche.

C’è stato però come detto l’interesse del Milan di Maldini, che qualche settimana fa sembrava comunque essere ad un passo da una possibile chiusura. Ancora però le cose non sono del tutto chiare, con Pinto che cercherà in qualche modo con un colpo di coda di sorpassare i rossoneri. E sullo sfondo, adesso, ci sarebbe pure la Juve. Anche se non fa così tanta paura in questo istante, soprattutto perché per cercare di prendere il centrocampista portoghese dovrebbe cedere Rabiot. Mica semplice.