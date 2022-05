Calciomercato Roma, Zaniolo alla Juventus: bookmakers allo scoperto

Calciomercato Roma, la sentenza dei bookmakers sul possibile trasferimento di Zaniolo alla Juventus: i dettagli.

Contro la Fiorentina – almeno dall’inizio – è partito dalla panchina, dal momento che José Mourinho ha preferito gettarlo nella mischia a gara in corso, per esaltarne velocità e forza fisica. Il tecnico lusitano punta molto su Nicolò Zaniolo, che però al Franchi si è reso protagonista di una delle peggiori prestazioni stagionali, ingabbiato molto bene dall’attenta retroguardia di Italiano, che non ha concesso spazi all’incedere del classe ’99, che ha faticato a trovare una zolla di terreno adatta a mettere in mostra tutte le sue qualità.

Intanto, le voci sul suo futuro non si placano. La Juventus continua a monitorare con estrema attenzione la situazione, ma fino ad ora i bianconeri non hanno affondato il colpo, preferendo temporeggiare. Del resto, la Roma – pur non mostrando una certa fretta per quanto concerne il discorso riguardante il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 – non sembra disposta a scendere al di sotto del muro dei 50 milioni di euro. Sondaggi importanti sono arrivati dalla Premier, con i giallorossi che non hanno mai nascosto il fatto che, se non dovesse arrivare un’offerta importante, sarebbero felici di continuare a puntare su un calciatore che il prossimo anno potrebbe risultare ancora più decisivo, dopo un anno di “apprendistato” con Mou.

Calciomercato Roma, Zaniolo-Juventus: la sentenza dei bookmakers

I bookmakers, però, si sono da tempo scatenati. A tal proposito, curioso segnalare la quota del possibile trasferimento alla Juventus di Zaniolo, che Sisal banca due volte la posta: la cifra più bassa che il sito di scommesse in questione ha proposto in quest’ottica. Tuttavia, la pista bianconera, ora come ora, non sarebbe ancora caldissima: la “Vecchia Signora” non ha ancora affondato con convinzione il colpo, preferendo tenere vive anche altre piste per quello che sarà l’erede di Paulo Dybala.