Biglietti Roma-Venezia, comunicato ufficiale del club. Ecco la nota della società giallorossa in vista della prossima sfida di campionato

L’annuncio è ufficiale e arriva direttamente dal club giallorosso. Che pochi minuti fa, attraverso una nota, ha spiegato che per la prossima gara di campionato, quella in programma sabato sera all’Olimpico contro il Venezia, che potrebbe anche valere l’accesso ufficiale alla prossima Europa League, ci saranno dei nuovi biglietti a disposizione dei tifosi giallorossi.

“Il Club ha ottenuto dalle autorità la possibilità di vendere il settore distinti nord-ovest, generalmente dedicato agli ospiti”. Così il Tweet della Roma, che poi fa accedere direttamente al sito, dando così la possibilità di prendere il tagliando per la sfida di sabato.

Biglietti Roma-Venezia, ecco il costo

Il costo del biglietto per vedere la partita contro la squadra di Soncin – che lotta per la salvezza e che potrebbe anche essere retrocessa nel momento del fischio d’inizio, è di 24 euro. Non pochissimi, a dire il vero, per una sfida che sì potrebbe dare la certezza di una qualificazione, ma che potrebbe anche non valere nulla per gli ospiti che potrebbero entrare in campo già sicuri di essere in Serie B. In ogni caso, c’è questa possibilità. Qui invece il link per poter comprare il ticket.