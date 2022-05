Calciomercato Roma, vuole l’Italia: affare da 8 milioni

Calciomercato Roma, vuole l’Italia e il club inglese che lo voleva ha fatto dietrofront mollandolo definitivamente. Via libera Pinto

La notizia principale è che il club che sembrava potesse essere quello più vicino al giocatore in scadenza ha definitivamente mollato la presa. Dando il via libera a Pinto per il possibile – ma comunque difficile – colpo grosso a parametro zero. Un nome che la Roma ha nel proprio taccuino, ma ovviamente dovrebbero verificarsi alcune condizioni importanti.

Entriamo nel dettaglio: secondo una notizia data in esclusiva dal Telegraph, il Newcastle avrebbe mollato Lingard. La società inglese aveva cercato un trasferimento a gennaio del calciatore ma poi si era tirato indietro di fronte alle richieste eccessive del Manchester United per un elemento che tra un mese e mezzo si potrebbe liberare a parametro zero. Adesso però il freno arriva direttamente dalle richieste del calciatore. Che, a quanto pare, vuole arricchirsi in maniera importante.

Calciomercato Roma, affare da 8 milioni

Secondo il tabloid inglese Lingard avrebbe richiesto al Newcastle 175mila sterline a settimana. Che, al cambio, e portandolo ovviamente sulla base annuale di un accordo, vorrebbe dire più di 8 milioni di euro all’anno, una cifra che i bianconeri d’Oltremanica non vogliono spendere per l’esterno offensivo. Lo stesso Telegraph spiega che il giocatore piace a molti club italiani – oltre la Roma c’è anche la Juventus – e che quindi potrebbe continuare la sua carriera in Serie A.

Non c’è da dimenticare inoltre che in Italia le varie società potrebbero usufruire di quel famoso decreto crescita che permetterebbe di risparmiare qualcosa sui nuovi innesti. Insomma, quello di Lingard dopo queste indiscrezioni rimane un affare possibile. Economicamente di certo non low-cost, ma senza dubbio uno di quelli che potrebbero aiutare la società giallorossa ad alzare in maniera sensibile il livello tecnico della propria rosa.