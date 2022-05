Calciomercato, bomba Dybala: “Roma in vantaggio”

Calciomercato Roma, si infittiscono sempre di più le voci relative al futuro di Dybala, prossimo alla scadenza contrattuale e al salutare la Juventus a parametro zero.

Mentre nella Capitale radio e giornali hanno in questi mesi dissipato voce e inchiostro sul futuro di Zaniolo, a diversi chilometri di distanza, da qualche tempo, c’è un’altra questione che di certo non ha catturato meno attenzione. Anzi, lo scenario Dybala abbiamo visto più volte essere correlato ad un possibile addio del 22.

L’ex Inter per il momento pensa solo alla Roma e ai prossimi tre impegni sotto l’egida di Mourinho, consapevole della propria importanza all’interno dello scacchiere dello Special One e e di un legame che lo unisce ai capitolini fino al 2024. Del suo futuro sicuramente si parlerà nei prossimi mesi, quando la campagna acquisti entrerà nel vivo e quando i giallorossi saranno chiamati al dover ponderare una decisione sulla strada da seguire.

Calciomercato Roma, giallorossi in vantaggio su Dybala: l’argentino ha già rifiutato un’offerta estera

Se sottolineare l’importanza della posizione di Mourinho in questa faccenda risulta pleonastico, meno ripetitive suonano le parole di Enrico Camelio alla CMITTV di Calciomercato.it, elargendo preziosi aggiornamenti sul futuro de “La Joya” che non poca eco avranno all’ombra del Colosseo.

Nell’etere capitolino abbiamo infatti assistito in questi ultimi mesi ad un infittimento delle voci circa la possibilità di prelevare il quasi ex 10 di Allegri a parametro zero. Pur sottolineando di come non si tratti di uno scenario semplicissimo, nelle recenti settimane abbiamo compreso come il possibile arrivo dell’ex Palermo sia molto meno utopistico di quanto possa sembrare.

In attesa di notizie ufficiali e di quella che potrebbe essere la possibile ingerenza della vicenda Dybala sul futuro di Zaniolo, riportiamo le parole del su citato esperto di mercato. “La famiglia di Dybala ha dialogato con la Roma, lo firmo e sottoscrivo anche. Ho parlato con un manager internazionale che lavora nel mondo del calcio e che rappresenta un validissimo operatore di mercato. Mi ha detto che la Roma è in vantaggio”.

In occasione dello stesso collegamento, Romeo Agresti ha sottolineato come il giocatore abbia per ora detto di no all’unica offerta recapitatagli in questo momento. Quella proveniente dal ricchissimo e per certi versi neonato Newcastle.