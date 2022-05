Roma, tifosi furiosi con la Lega: impazza un nuovo hashtag

Non terminano le proteste dei tifosi della Roma nei confronti della Lega Serie A: dopo le polemiche sugli arbitraggi impazza il nuovo hashtag

La stagione della Roma è stata certamente caratterizzata da controversie arbitrali che hanno fatto spesso infuriare i tifosi giallorossi. Adesso la Roma affronterà le ultime tre partite dell’anno, due di campionato, fondamentali per assicurarsi la partecipazione alla prossima Europa League, e la tanto attesa finale di Conference League.

Impazza sui social però nuovamente la furia dei tifosi giallorossi che vorrebbero uno spostamento nel calendario della Roma per permettere che la finale contro il Feyenoord possa essere preparata in maniera migliore. Sui social spunta un nuovo hashtag con conseguente richiesta alla Lega Serie A.

Tifosi giallorossi furiosi sui social: chiesto l’anticipo di Torino-Roma

Il finale di stagione della Roma sarà molto intenso. La squadra di Mourinho infatti da calendario dovrà affrontare l’ultima giornata di campionato contro il Torino domenica 22 maggio. Poi la partenza per Tirana in vista della finale di Conference League di mercoledì 25 maggio. Solo tre giorni per la Roma per preparare una finale europea, un qualcosa di inconcepibile per i tifosi romanisti.

Abbiamo perso il conto di arbitri e addetti VAR fermati dopo gli scempi commessi e ora la tarantella sull’anticipo di #TorinoRoma Dateci il nostro! è vergognoso cara @SerieA costringerci a fare queste campagne mediatiche su tutto, è VERGOGNOSO! #ANTICIPATELAROMA #AsRoma — Barbara Borelli (@BarbaraBorelli2) May 11, 2022

Così sui social in tendenza c’è l’hashtag #anticipatelaroma, dove i supporters giallorossi chiedono alla Lega Serie A di anticipare la partita tra Torino e Roma per permettere a Mourinho di preparare meglio la sfida col Feyenoord.

#ANTICIPATELAROMA

Cara @FIGC ma volete dare la possibilità alla @OfficialASRoma di giocare una partita alla pari con il #Feyenoord riposando un po’ di più?

Guardate al di là del vostro naso e cerchiamo di portare un trofero europeo in Italia che manca dal 2010 — Marco (@Narco89) May 11, 2022

Si fanno sentire dunque i tifosi della Roma per cercare di ottenere qualche giorno di anticipo nella sfida contro il Torino. Vedremo se la Lega Serie A accoglierà le richieste del popolo giallorosso e anticiperà l’ultimo match di campionato dei giallorossi.