La Lega si è pronunciata ufficialmente sulla data di Torino-Roma, ultima gara della Serie A per i giallorossi attesi dalla finale di Tirana.

La Lega ha preso una decisione e la annuncia ufficialmente il presidente della Serie A. Ecco quanto deciso per quel che riguarda l’ultima gara della Roma in campionato, in programma sul campo del Torino di Ivan Juric. I giallorossi il 25 maggio si giocheranno la finale della Conference League contro il Feyenord a Tirana, ecco cosa ha scelto la Lega Serie A. La società giallorossa aveva fatto richiesta di anticipo della gara, in modo da poter preparare al meglio una sfida che può cambiare completamente la prima stagione di Josè Mourinho sulla panchina della Roma.

La Lega ha deciso di accogliere le istanze della società giallorossa, Torino-Roma si giocherà venerdì 20 maggio. Accolta ufficialmente la richiesta della Roma, che con Josè Mourinho in prima linea si era mossa attivamente per preparare al meglio la finale della Conference League. La squadra giallorossa ha strappato il pass per Tirana ed al fischio finale della semifinale di ritorno lo Special One si era rivolto pubblicamente ed in modo diretto alla Lega. La rcichiesta della Roma è stata accolta ufficialmente, ecco l’annuncio fatto dal presidente della Serie A, Lorenzo Casini.

Data Torino-Roma, annuncio UFFICIALE della Lega

Ecco le parole del presidente Casini: “La Roma giocherà di venerdì come chiesto. Decisione che è stata unanime. Siamo tutti contenti che la Roma disputerà la finale della Conference League.” La squadra giallorossa è rimasta unica tra le italiane in corsa in Europa. Per questo la Lega si stringe intorno alle richieste della società giallorossa.

Conclude poi Casini: “Le altre che giocheranno per l’Europa rispetteranno il principio di contemporaneità scendendo in campo o tutte sabato o domenica, ma si deciderà dopo la penultima giornata.”