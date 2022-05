Calciomercato Roma, 70 milioni che cambiano tutto: Pinto morde il freno

Calciomercato Roma, le ultime notizie che trapelano dall’Inghilterra potrebbero innescare scenari propizi per i giallorossi.

Manca poco al termine di una stagione nella quale la compagine di Mou potrebbe ancora togliersi soddisfazioni importanti. “La ciliegina con tutta la torta”, per riproporre una metafora che in questi giorni si è presa le luci della ribalta. Intanto, la società giallorossa è già all’opera per sondare il terreno in vista di quegli obiettivi con cui regalare allo Special One acquisti integrabili all’interno della rosa.

Sicuramente uno dei reparti che sarà monitorato con estrema attenzione riguarda il centrocampo, e non potrebbe essere altrimenti. Pinto ha promesso al proprio allenatore un mediano forte fisicamente, ma anche abile con la palla tra i piedi: un mix di qualità e quantità, che potrebbe essere individuato in Granit Xhaka, ma non solo. Un altro nome finito da tempo nel dossier del general manager dei capitolini è quello di Douglas Luiz, il cui contratto con l’Aston Villa scade nel 2023. Il brasiliano, seguito con molta attenzione dalla Roma, potrebbe alla fine decidere di fare le valigie: qualche mese fa, Tottenham ed Arsenal sono arrivate a mettere sul piatto circa 30 milioni di sterline.

Calciomercato Roma, non tramonta Douglas Luiz: la mossa dell’Aston Villa

Cifra, però, rispedita al mittente dai The Villans, che contavano di convincere il centrocampista carioca a rinnovare il proprio contratto. Scenario che ora come ora sembra utopistico, sebbene Gerrard non abbia lesinato parole al miele nei suoi confronti. E così, il club inglese si starebbe già cautelando. Come riferito da Football Insider, infatti, nella lista dei desideri dell’Aston Villa figurerebbe il roccioso Kalvin Philips, valutato circa 70 milioni di euro dal Leeds; cifra sicuramente importante, ma che potrebbe non essere impossibile da raggiungere, qualora Douglas Luiz dovesse effettivamente partire. Ed ecco che entra in gioco la Roma, che potrebbe soddisfare le richieste del proprio tecnico con una delle rivelazioni della stagione di Premier League che sta per volgere alla conclusione. Seguiranno aggiornamenti.