Calciomercato Roma, effetto domino e Juve in scacco: goduria Mou

Calciomercato Roma, l’intreccio con la Juventus è pazzesco: il super scacco ai bianconeri che “sbloccherebbe” Mou: ecco i dettagli.

La sconfitta patita all’Artemio Franchi contro la Fiorentina non ha minimamente scalfito le certezze di una squadra che comunque da un paio di mesi a questa parte ha raggiunto una solidità sempre più granitica: non è un caso che – oltre ad essere in piena corsa per un posto in Europa League – Pellegrini e compagni a Tirana si giocheranno anche la finale di Conference League contro il Feyenoord.

Appuntamento europeo che un “cannibale” di trofei internazionali come José Mourinho non vorrà farsi scappare; lo stesso Special One, però, è consapevole che – qualunque risultato dovesse sortire il confronto con gli olandesi – per i giallorossi l’appuntamento di Conference sarà solo ed esclusivamente un punto dal quale partire, per programmare una stagione, la prossima, che nell’ottica del tecnico lusitano si configura come la più importante del progetto tecnico dei capitolini. Serviranno acquisti all’altezza, come è ovvio che sia, e la comunione di intenti messa in evidenza nell’ultimo periodo lascia presagire colpi ad effetto niente male, per provare a compiere quel definitivo salto di qualità che tutto l’ambiente si auspica.

Calciomercato Roma, De Jong all’Arsenal libera Xhaka: Juve KO

A cominciare dal fatidico acquisto di quel regista che – nelle idee di Mou – dovrà dare geometrie e idee ad un reparto che in alcune circostanze ha fatto esclusivo riferimento alle sortite individuali di Mkhitaryan e Pellegrini, che a lungo si sono caricati le squadre sulle spalle. Uno dei nomi seguiti con maggiore attenzione lo scorso anno e che sembra ritornato in auge è quello di Granit Xhaka: a parole, il tecnico dell’Arsenal, Arteta, ne ha confermato la permanenza. De facto, però, i Gunners da tempo hanno cominciato a tastare il terreno, alla ricerca di un nuovo mediano. Come riferito da football.london, l’Arsenal si aspetta che la Roma presenti un’offerta per Xhaka, al punto che avrebbe inserito Frankie De Jong – oggetto del desiderio anche della Juventus – nella lista dei papabili obiettivi. Ricordiamo che l’olandese ex Ajax – che il Barça potrebbe decidere di cedere a fronte di un’offerta da 70 milioni di euro – piace e non poco anche al Manchester United.