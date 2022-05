Roma-Feyenoord, infortunio per il titolarissimo di Slot e finale a rischio. Oggi tutti gli accertamenti

Sono previsti per la giornata di oggi gli accertamenti per un titolarissimo di Slot, tecnico del Feyenoord, che per la finale di Conference League potrebbe perdere un elemento decisamente importante per la sua squadra. La notizia è riportata dal portale 1908.nl, che segue da vicino le sorti della squadra olandese.

Il nome è quello di Tyrell Malacia, che a quanto pare ha un problema al tendine del ginocchio. Oggi verranno fatti gli esami strumentali e, nelle prossime ore, il Feyenoord dovrebbe comunicare ufficialmente quali sono le condizioni del giocatore. Malacia, 31 presenze in questa stagione, è uno degli elementi maggiormente utilizzati dal tecnico.

Roma-Feyenoord, finale a rischio

Classe 1999, terzino sinistro, Malacia è seriamente a rischio forfait. Le sensazionI che al momento arrivano dall’Olanda non sono positive per lui. Soprattutto perché si tratta di un problema al ginocchio che è sempre una questione delicata. Slot quindi si potrebbe trovare costretto a cambiare qualcosa in vista della finale di Tirana. E potrebbe essere sicuramente un problema in meno per Mourinho.

Trentuno presenze in campionato per Malacia come detto. Oltre alle 10 in Conference League in questa stagione. In poche parole davvero un giocatore insostituibile nello scacchiere tattico della squadra che affronterà i giallorossi nell’ultimo atto della manifestazione europea. In ogni caso, dopo gli esami strumentali che ci saranno oggi, il club olandese dovrebbe comunicare quali sono ufficialmente le condizioni del giocatore. E capire se ci sono i margini per un recupero in extremis. Potrebbe quindi o iniziare un conto alla rovescia, oppure cercare di trovare altre soluzioni tattiche per la partita che senza dubbio è quella più importante della stagione.