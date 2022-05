Calciomercato Roma, 15 milioni in 180 minuti: attesa Pinto

Mancano 180 minuti alla fine del campionato di Serie A in cui la Roma è ancora in corsa per ottenere la qualificazione alla prossima Europa League: basterebbe anche il sesto posto per centrarla. Missione alla portata senza dimenticare il jolly della Conference League: l’eventuale vittoria in finale contro il Feyenoord le darebbe il diritto di partecipare alla seconda massima competizione europea. Intanto però mancano 180 minuti di gioco per ottenere altri 15 milioni: Pinto è in attesa.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!