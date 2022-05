Calciomercato Roma, bomba Dybala: fissato l’incontro tra i giallorossi e l’entourage del calciatore. La Joya apre a Mourinho

La Roma vuole Dybala. E l’argentino, dalla sua parte, avrebbe aperto ad un possibile arrivo nella Capitale. Tutto vero. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina lancia la bomba in prima pagina, andando oltre quelle che sono state le indiscrezioni fino al momento. La Joya, in uscita dalla Juventus, potrebbe davvero atterrare a Trigoria: Mourinho lo ha chiesto ai Friedkin. E la proprietà americana sarebbe pronta ad accontentare lo Special One.

Ci doveva essere un incontro in questi giorni tra Tiago Pinto, general manager giallorosso, e Antun, che si trova in Italia, agente del calciatore. Piccolo stop, dovuto alla sconfitta di Firenze che ha messo in discussione la qualificazione alla prossima Europa League. Ma qualora la Roma vincesse la Conference, mettendo in cassaforte anche l’accesso europeo il prossimo anno, allora ci potrebbe essere quell’accelerata che serve. Il faccia a faccia quindi è stato solamente rimandato di qualche giorno.

Calciomercato Roma, Dybala apre

In ogni caso, spiega il quotidiano romano, ci sono già state delle telefonate informali tra le parti per iniziare a mettere le basi di questa operazione. L’entourage di Dybala ha sondato i vari campionati esteri, non ha chiuso all’Inter, ma sta iniziando a guardare con particolare interesse a quello che la Roma potrebbe mettere sul piatto: l’argentino infatti sarebbe al centro del progetto, e ha cambiato atteggiamento nei confronti della società giallorossa dopo aver visto le ultime partite di Conference League all’Olimpico. Stadio strapieno, colmo d’amore verso una squadra trascinata quasi all’ultimo atto della manifestazione europea. Bene, anche i tifosi in questa possibile e clamorosa bomba di mercato, stanno facendo la propria parte.

Trattativa ovviamente non facile. Ma l’Inter – spiega ancora il direttore del Corriere, Zazzaroni – deve aprire un “buco” lì davanti prima di accelerare su Dybala. Problema che a quanto pare non ha la Roma, che potrebbe cambiare marcia nelle prossime settimane. Decisiva, come detto, potrebbe essere la vittoria in Conference League. Sì, è tutto vero: Dybala ha aperto alla Roma. E Mourinho sogna.