Calciomercato Roma, accordo totale: dopo la Coppa sarà ufficiale

La Roma sta per annunciare la raggiunta dell’intesa in vista del calciomercato, ma tutto verrà fatto dopo il 25 maggio

Accordo trovato e non c’erano dubbi. Manca solo l’ufficialità che arriverà nelle prossime settimane, dopo la finale di Coppa Italia contro la Juventus probabilmente. La Roma e Manuela Giugliano andranno avanti insieme fino al 2025. Due anni di rinnovo per la numero 10 giallorossa, centrocampista della squadra di Spugna e anche della Nazionale di Milena Bertolini. Il primo tassello è stato messo. Un rinnovo importante per un pilastro della squadra che ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. Storica per la Roma.

Giugliano è arrivata a Roma nell’estate del 2019. Presa dal Milan, dopo aver indossate anche le maglie di Brescia e Verona. Da quel momento in poi solamente un crescendo di prestazioni che hanno portato a questo accordo che era nell’aria da un po’ di tempo. Adesso di dubbi non ce ne sono più. Il matrimonio continuerà. Con la novità anche del professionismo. Insomma, in casa giallorossa si programma anche il futuro delle ragazze. Che hanno dato una soddisfazione enorme ai Friedkin, vicini alla realtà guidata da dietro la scrivania da Bavagnoli.