Calciomercato Roma, salta tutto al fotofinish: gratis in Premier League

Calciomercato Roma, dopo l’intesa raggiunta nelle scorse settimane, rischiano di esserci improvvisi e inattesi cambiamenti per il suo ingaggio.

Come già sottolineato, la faccenda Dybala non deve far passare in secondo piano le non meno importanti notizie legate alla Roma e destinate ad avere un impatto non trascurabile anche sul cammino futuro dei giallorossi. Questi sono attesi dal penultimo incontro di campionato contro il Venezia, il cui responso, anche in base ai risultati provenienti dagli altri campi, potrebbe essere tutt’altro che di scarsa rilevanza, per ambedue le squadre.

La rosa di Mourinho deve essere brava a non farsi distrarre dall’impegno di Tirana, in programma il prossimo 25 maggio e atteso con grande gioia e ansia da una piazza intera. Il goal di Pellegrini e colleghi, adesso, deve però essere quello di consolidare il piazzamento in campionato, soprattutto dopo lo scacco contro la Fiorentina lo scorso lunedì.

Troppo importante arrivare in Europa League tramite il campionato e approcciare agli almeno 90 minuti contro il Feyenoord con la sola finalità di provare ad alzare un trofeo, senza vedere in quest’ultimo il grimaldello per ovviare ad un ipotetico mancato approdo all’ex coppa Uefa.

Calciomercato Roma, ribaltone totale Kamara: inserimento e sorpasso dell’Aston Villa

Al di là dell’importanza di un upgrade rispetto all’anno scorso, arrivare in EL garantisce sicuramente maggiore libertà economica a Pinto, a breve atteso da plurimi impegni finalizzati al miglioramento di uno scacchiere importante ma comunque a dir poco perfettibile. Il gm giallorosso dovrà intervenire in tante regioni di campo, compresa quella mediana che lo Special One ha chiesto di perfezionare quasi un anno fa.

Utopistico su questo fronte, però, l’eventuale ingaggio di Boubacar Kamara. Seguito soprattutto a gennaio, l’eclettico centrocampista andrà in scadenza contrattuale il prossimo giugno, lasciando il Marsiglia a parametro zero. Da tempo il francese avrebbe trovato un accordo con l‘Atletico Madrid ma secondo il Daily Mail nelle prossime settimane potrebbe cambiare tutto. Kamara sarebbe infatti allettato dalla nuova proposta dell’Aston Villa che ha proposto lui un contratto fino al 2027 e che attualmente ha portato i Villans a superare i Materassi.