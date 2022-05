Calciomercato Roma, se ne va a zero: c’è l’annuncio UFFICIALE

La Roma inizia a lavorare per la prossima sessione di calciomercato estiva, mentre arriva l’annuncio ufficiale di un addio a parametro zero

Calciomercato estivo alle porte ormai e Roma che inizia a lavorare per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Ci saranno ancora tre partite fondamentali da affrontare per i giallorossi prima della fine della stagione, tra cui la finale di Conference League contro il Feyenoord. Però la società è già al lavoro per capire come muoversi all’apertura della finestra per i trasferimenti.

Tra gli obiettivi della Roma ci sarà sicuramente quello di rinforzare il reparto difensivo con un difensore centrale di piede mancino. Così il mirino giallorosso si sarebbe spostato in Germania, dove è arrivato l’annuncio ufficiale che un centrale di difesa lascerà il club d’appartenenza a parametro zero a fine stagione.

Calciomercato Roma, Zagadou lascerà il Dortmund a fine stagione: l’annuncio di Kehl

Serviranno rinforzi alla rosa di Mourinho per cercare di alzare il livello nella prossima stagione. Probabilmente la Roma cercherà un difensore centrale mancino nel calciomercato estivo, e l’occasione potrebbe arrivare dalla Germania. Infatti Dan-Axel Zagadou, difensore del Borussia Dortmund che potrebbe fare al caso della Roma, lascerà il club tedesco a fine stagione, andando in scadenza di contratto.

L’annuncio è arrivato da parte del direttore sportivo del Dortmund, Sebastian Kehl, che ai microfoni di ‘Ruhr News’ ha dichiarato che dopo un colloquio con il giocatore sono giunti alla decisione di non prolungare il contratto del difensore. Occasione dunque per Tiago Pinto per portare alla Roma un difensore con le caratteristiche che servirebbero a Mourinho per la prossima stagione.