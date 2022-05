Calciomercato Roma, 40 milioni netti per Zaniolo: Pinto ha deciso

Calciomercato Roma, Pinto al bivio per Zaniolo: ancora nessuna offerta è stata presentata per l’attaccante. Futuro ancora da scrivere

Rinnovo o cessione. Tiago Pinto è al bivio. Al centro dell’attenzione c’è il futuro di Nicolò Zaniolo. E ancora non è stata presa una decisione soprattutto perché di offerte ufficiali per il calciatore fino al momento non ne sono arrivate. Né dalla Juventus, né dal Milan e nemmeno dal Napoli, che avrebbero iniziato a fare qualche sondaggio ma nulla di più.

Zaniolo – come spiega il Corriere dello Sport questa mattina – è nel mezzo di quelle che potrebbero essere le decisioni della società giallorossa. Cederlo ad almeno 40 milioni netti per la Roma (sotto non si scende, anche perché il 15% andrà all’Inter) significherebbe piazzare una plusvalenza importante, di quelle che tutti cercano. E sarebbe questa forse l’idea di Pinto che ancora non ha fissato quell’appuntamento per il rinnovo contrattuale con adeguamento economico che il calciatore ha chiesto.

Calciomercato Roma, bivio Zaniolo

Se ne riparlerà ovviamente alla fine della stagione dopo la finale di Conference League. Ormai è ovvio che tutte le trattative di mercato sono state spostate dopo la gara di Tirana contro il Feyenoord. Da lì si potrà anche delineare il budget che Pinto avrà a disposizione il prossimo anno, che dipende ovviamente dalla partecipazione alla prossima Europa League che garantirebbe maggiori introiti rispetto alla Conference.

Insomma, in poche parole, può succedere davvero di tutto da qui alle prossime settimane. E siccome sarà decisamente importante programmare per meglio il secondo anno di José Mourinho sulla panchina giallorossa, è facile intuire che una decisione verrà presa nel breve periodo, forse nei giorni immediatamente successivi alla sfida in Albania contro gli olandesi. Senza dimenticare infine che la Roma sta facendo realmente sul serio per Dybala. Ma se non arrivasse nessuna offerta importante, il rinnovo potrebbe davvero arrivare.