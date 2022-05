Calciomercato Roma, Juve e Milan all’assalto: Mourinho spiazzato

Calciomercato Roma, Allegri vuole scippare Mourinho: contatti avviati per il centrocampista in scadenza nel 2024. E c’è anche Maldini

Non molla la presa Massimiliano Allegri. E nemmeno Stefano Pioli, a quanto pare. Juventus e Milan infatti tentano l’assalto per il pupillo di Mourinho che, lo Special One c’è da dire, ha blindato nelle scorse settimane. Ma c’è da dire una cosa, sottolineata questa mattina da TuttoSport in edicola: il contratto in scadenza nel 2024 sta facendo in ogni caso riflettere la Roma sul futuro.

Il nome è quello di Cristante, centrocampista che il tecnico portoghese schiera con regolarità nella sua squadra. Anche perché ha caratteristiche importanti, sia fisiche che tecniche, che permettono allo Special One di affidarsi in maniera totale all’ex Atalanta. Ma dopo la delusione nella finale di Coppa Italia, la Juventus ha deciso di fare una rivoluzione. Ed è per questo motivo che guarda con interesse a Bryan.

Calciomercato Roma, anche Maldini ci prova

Discorso quasi identico per il Milan, che oltre a pensare a Cristante per quella che è la lista da consegnare alla Uefa – è cresciuto nel settore giovanile rossonero – cerca un elemento che vada a sostituire in mezzo al campo il partente Kessie, che domani giocherà la sua ultima partita a San Siro e poi volerà a Barcellona. Si va sull’usato sicuro anche in questo caso, e non è detto che nelle prossime settimane ci possa essere un ulteriore tentativo.

Il quotidiano torinese, come detto, parla di contatti avviati. Ma sarà difficile – spiega anche – convincere Mourinho a lasciarlo andare soprattutto perché è un perno del centrocampo giallorosso. Certo, c’è sempre la questione rinnovo che tiene banco e la Roma starebbe facendo delle valutazioni appunto per questo. Vedremo. Ma sarà difficile vedere partire Cristante.