Calciomercato Roma, Sarri chiama il pupillo di Mourinho

Il derby si espande anche fuori dal campo e arriva fino al calciomercato: Sarri pronto ad anticipare la Roma per il pupillo di Mourinho

Niente esclusioni di colpi durante le sessioni di calciomercato. Questo potrebbe valere anche tra Roma e Lazio, che potrebbero accendere un nuovo derby di mercato nella prossima sessione estiva per i trasferimenti. Entrambe le squadre dovranno essere ancora concentrate sul campo fino a fine stagione per riuscire a raggiungere gli obiettivi preposti. Però nel frattempo iniziano a lavorare anche alle mosse da effettuare per rinforzare le proprie rose.

Tra le due squadre un obiettivo potrebbe essere in comune, ovvero quello di rinforzare il centrocampo con un regista, ruolo in cui Mourinho cerca nuovi innesti da tempo e dove Sarri invece perderà Lucas Leiva a fine stagione. Il tecnico biancoceleste potrebbe però aver anticipato il collega portoghese con una chiamata al suo pupillo.

Calciomercato Roma, Sarri chiama Matic: Mourinho anticipato

L’addio al Manchester United è già stato annunciato da Nemanja Matic, che dal termine della stagione troverà una nuova sistemazione. Il centrocampista serbo è stato accostato alla Roma, dove ritroverebbe José Mourinho, che lo ha avuto sia al Chelsea che allo United e che ha speso su di lui sempre parole di stima.

Oltre alla Roma, anche la Juventus sarebbe sulle tracce di Matic, ma ad anticipare tutti potrebbe essere la Lazio. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Calciomercatotv.it’, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri avrebbe contattato il centrocampista dello United per convincerlo a trasferirsi alla Lazio. Un possibile anticipo dunque ai danni di Mourinho che rimanda subito al passaggio di Pedro lo scorso anno dalla Roma ai biancocelesti.