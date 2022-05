Calciomercato Roma, doccia gelata Mou: così il suo pupillo vola in Turchia

Calciomercato Roma, doccia gelata per Mou: le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Turchia sono clamorose.

Il pareggio maturato in casa contro il Venezia ha lasciato sicuramente l’amaro in bocca in casa Roma: i giallorossi sono andati in tantissime occasioni vicini al goal che avrebbe consentito di liquidare la pratica, e spiccare un balzo importante per staccare le altre pretendenti ad un posto in Europa League. Tuttavia, al fischio finale, l’Olimpico ha tributato un caloroso omaggio ai propri beniamini, che contro il Feyenoord avranno la grande occasione – in quel di Tirana – di mettere le mani sulla Conference League.

Intanto, rumours ed indiscrezioni non mancano, con Tiago Pinto al lavoro per regalare al proprio allenatore quegli innesti che lo Special One ha da tempo invocato. Contro Okereke e compagni, si è avuta l’ennesima conferma del fatto che – non appena Mou è costretto a varare un pò di turnover per far rifiatare pedine importanti nella zona nevralgica del campo – si palesa un mismatch qualitativo di non poco conto, a cui il general manager giallorosso è inevitabilmente chiamato a porre rimedio.

Calciomercato Roma, irruzione del Galatasaray per Xhaka: firma ad una condizione

Uno dei nomi ancora spendibili in ottica Roma è quello di Granit Xhaka, con l’elvetico che non sembra affatto contento di un’eventuale permanenza all’ombra dell’Emirates Stadium. De facto, i Gunners si sono da tempo mossi alla ricerca di svariati profili (come Bissouma o Douglas Luiz, ad esempio), e la sensazione è che non si strapperebbero i capelli qualora l’elvetico dovesse effettivamente decidere di fare le valigie. Come riferito dalla Turchia, però, sulle tracce di Xhaka sarebbe piombato con forza il Galatasaray: secondo quanto evidenziato da fanatik.com.ft, l’elvetico sarebbe un obiettivo dichiarato dei giallorossi e, qualora non dovessero palesarsi ribaltoni in seno all’assetto societario del club, l’intenzione del presidente Burak Elmas sarebbe quella di affidare le chiavi del centrocampo della sua squadra proprio al centrocampista dell’Arsenal, finito in cima ad una lista di nomi che comprende anche Elneny e Witsel.