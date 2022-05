Roma-Feyenoord, big KO e cambio immediato: “allarme” UFFICIALE

Infortunio e cambio immediato: le ultime in vista della sfida tra Roma e Feyenoord: ecco cosa trapela in vista della finale di Conference.

Manca sempre meno alla finale di Conference League: il pareggio che la Roma ha strappato – in rimonta – contro il Venezia, rappresenta una battuta d’arresto importante nella corsa ad una posizione in Europa League, ma la prestazione che Pellegrini e compagni hanno fornito contro la compagine olandese fa ben sperare in vista dei prossimi impegni.

Tuttavia, servirà sicuramente sistemare la mira, anche perché il Feyenoord è una squadra rognosa, capace di imbrigliare formazioni tecnicamente valide in questa campagna “europea”. quest’oggi, i bianco rossi hanno affrontato il Twente, venendo sconfitti 1-2 in casa. Limnios e Smal avevano portato gli ospiti sul doppio vantaggio, con Dessers che intuilmente al 68′ ha provato a riaprire i giochi. Tegola per il Feyenoord, che dovrà sicuramente monitorata nel corso delle prossime ore. Pochi minuti dopo l’intervallo, infatti, in occasione di un contrasto di gioco con Ramiz Zerrouki, è stato costretto ad abbandonare il manto erboso, sostituito da Jorrit Hendrix. Come riferito da vi.nl, nel corso di un’intervista rilasciata ad ESPN, Kokcu ha fornito maggiori ragguagli.

Roma-Feyenoord, infortunio Kokcu: annuncio ufficiale

Ecco le parole di Kokcu: “Avverto ancora un pò di dolore, ma non credo che sia troppo grave: sono andato a sbattere con la parte inferiore della suola, il che mi ha causato dolore. Non credo, però, che ci sia qualcosa di rotto, quindi dovrei esserci per la finale.”

Staremo a vedere se Kokcu effettivamente riuscirà a recuperare, in quella che può essere definita una vera e propria corsa contro il tempo, della quale vi forniremo maggiori ragguagli nel corso delle prossime ore.