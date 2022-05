Roma-Feyenoord, Slot doppia faccia: Mourinho avvisato

Roma, aumenta il fermento per la gara contro il Feyenoord del prossimo 25 maggio. E intanto non sono passate inascoltate le dichiarazioni di mister Slot.

Il tecnico degli olandesi ha infatti tirato in ballo la squadra di Mourinho e lo stesso allenatore dopo la gara odierna contro il Twente, persa per 2 a 1 e relativamente alla quale si è esposto sottolineando l’importanza del match anche e soprattutto in vista dell’impegno contro lo Special One.

Mentre nella Capitale c’è rammarico per i cinque punti persi nelle ultime due giornate, a Rotterdam è quest’oggi arrivato uno scacco non pesante ai fini della classifica ma la cui importanza è stata evidenziata dal fiammingo.”Questa gara magari era importante in vista di un match importante come la finale di Conference e poi perdere non è mai divertente. Di fatto non possiamo buttare però tutto di questa stagione, ci sono molte cose da guardare con positività”.

Roma, Slot esalta e avvisa Mourinho in vista della finale di Conference

Lo spezzone finale delle sue parole ha toccato più da vicino l’impegno di Tirana e, in particolar modo, José Mourinho, da lui tirato in ballo e sul quale si è espresso Slot. “Ai giocatori ho detto che la partita contro la Roma sarà molto più difficile. Spero questa sconfitta possa fare loro da lezione e dare insegnamenti”.

In base ai trofei vinti, Mourinho è sicuramente tra i migliori 5 allenatori in circolazione. Non posso fare altro che avere molto rispetto. Il mio staff ha già visto tante partite della Roma,mentre io lo farò a breve. La prossima settimana giocheranno con intensità visto che hanno ancora un obiettivo da raggiungere in campionato”.