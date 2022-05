Calciomercato Roma, bomber e centrale: doppio colpo in Serie A

Calciomercato Roma, doppio colpo in Serie A: Tiago Pinto punta un bomber e un centrale per rinforzare la squadra di Mourinho

Si muove il calciomercato della Roma. Con Tiago Pinto che avrebbe messo nel mirino due elementi in Serie A per rinforzare la squadra di Mourinho. O, per meglio dire, dare la possibilità allo Special One di fare delle scelte anche durante la partita la prossima stagione.

Anche perché, come successo sabato, nel momento in cui si doveva ribaltare la situazione, il tecnico ha dovuto fare affidamento, di nuovo, su Volpato. Che potrebbe essere sicuramente un crack nel futuro, ma che al momento deve comunque crescere. Insomma, si valutano molte ipotesi in casa giallorossa. E due, secondo Leggo, portano direttamente ad un possibile doppio colpo nella massima serie. Due elementi che potrebbero decisamente fare al caso della società giallorossa per il prossimo anno.

Calciomercato Roma, doppio colpo dal Bologna

I nomi sono quelli di Theate e di Arnautovic. Un difensore centrale e un attaccante. Il primo è già spuntato fuori nelle scorse settimane, mentre il secondo, l’attaccante, potrebbe essere nuovamente allenato dallo Special One che lo ha avuto alle sue dipendenze, con alterne fortune, a dire il vero, quando allenava l’Inter e quando ha vinto tutto quello che c’era da vincere con la società nerazzurra. Un ritorno di fiamma per un centravanti che ha contribuito in maniera importante alla salvezza con largo anticipo degli emiliani.

Potrebbero essere loro, quindi, due rinforzi per la prossima stagione. Visto che come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi sono almeno sette i giocatori che Mou non vorrebbe avere a Trigoria l’anno prossimo. Una mezza rivoluzione che dovrà portare comunque a degli innesti. Due, insomma, sarebbero già stati individuati in Serie A.