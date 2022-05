Calciomercato Roma, svolta Dybala: ribaltone in Serie A

Calciomercato Roma, ribaltone Dybala: Pinto ha deciso su chi puntare il prossimo anno. L’affare si dovrebbe fare sempre in Serie A

Ribaltone Dybala. Almeno stando alle informazioni di Leggo. Il giocatore argentino, in uscita dalla Juventus a parametro zero, rimane senza dubbio nel mirino della Roma per la prossima stagione. Anche se al momento sono sorti dei dubbi dentro la dirigenza giallorossa. Con Pinto che avrebbe cambiato l’obiettivo principale.

Sì, secondo il quotidiano distribuito in maniera gratuita tutte le mattine, il gm portoghese starebbe virando verso un’altra soluzione nella massima serie. Sicuramente meno costosa di Dybala, ma anche un poco meno allettante. Un nome che circola da un poco di tempo dalle parti di Trigoria e che trova ulteriori conferme proprio in queste ore.

Calciomercato Roma, tutto su Muriel

L’attenzione della dirigenza capitolina infatti sarebbe tutta su Muriel, il colombiano dell’Atalanta, che ieri contro il Milan fin quando è stato in campo, è stato quello più pericoloso della squadra di Gasperini. Il contratto in scadenza nel 2023 non permettere alla Dea di chiedere la luna, ma si è parlato nelle scorse settimane di una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Che non sono comunque pochi visto l’accordo che all’inizio della prossima stagione andrebbe in scadenza.

La sensazione in tutto questo è che l’esperienza d Muriel con la maglia nerazzurra addosso sia finita: visto anche com’è andata la stagione. Pinto sarebbe anche attirato dallo stipendio del giocatore che al momento non supera i 2 milioni di euro. Una cifra decisamente diversa da quella che il gm portoghese dovrebbe investire per prendere Dybala. Insomma, il futuro è tutto da scrivere. E la cosa certa, comunque, rimane una. La Roma prenderà un attaccante che possa aiutare Tammy Abraham durante la prossima stagione. Si sogna la Joya, ovviamente, ma anche Muriel darebbe le giuste garanzie.