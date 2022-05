Calciomercato Roma, rivoluzione in panchina e addio a centrocampo

In estate sarà rivoluzione in panchina e il nuovo tecnico potrebbe decidere di sacrificare un centrocampista nel calciomercato estivo.

Nove giorni in cui la Roma si giocherà tutto in questa stagione. Dopo il deludente pareggio contro il Venezia, in cui va sottolineata anche la componente sfortuna, i giallorossi venerdì sera chiuderanno il proprio campionato contro il Torino, sperando nella qualificazione europea. Poi il prossimo 25 maggio ci sarà la partita più importante, quella contro il Feyenoord in finale di Conference League, che potrebbe regalare il primo trofeo europeo ai giallorossi e la qualificazione alla prossima Europa League.

Nel frattempo però in casa Roma si inizia già a pensare al calciomercato estivo. Serviranno diversi rinforzi alla rosa di Mourinho per alzare l’asticella del rendimento. Tra gli obiettivi primari c’è quello di trovare un regista alla Roma e l’idea giusta potrebbe arrivare dal Manchester United. Con l’arrivo di Ten Hag le gerarchie potrebbero cambiare e un centrocampista potrebbe essere sacrificato.

Calciomercato Roma, incerto il futuro di Fred: il brasiliano potrebbe essere sacrificato da Ten Hag

Il Manchester United a fine stagione cambierà nuovamente allenatore. Dopo una stagione totalmente negativa, al posto di Ralf Rangnick arriverà ad Old Trafford Erik Ten Hag, ex allenatore dell’Ajax. Il tecnico olandese una volta approdato allo United dovrà valutare alcune situazioni e le gerarchie potrebbero cambiare. Tra i giocatori col futuro incerto potrebbe esserci anche Fred, centrocampista brasiliano con contratto in scadenza nel 2023.

Ten Hag dovrà capire se puntare ancora su di lui, e quindi procedere con il rinnovo del contratto, oppure lasciarlo partire quest’estate per evitare di perderlo a parametro zero l’anno prossimo. Inoltre a centrocampo tornerà anche Van De Beek dal prestito all’Everton, giocatore che il tecnico olandese conosce bene e che potrebbe provare a rilanciare. Così lo United potrebbe anche pensare di lasciar partire Fred in estate davanti all’offerta giusta. Il brasiliano potrebbe essere un’idea per il centrocampo della Roma, viste le sue caratteristiche e il fatto che il via libera per l’approdo a Old Trafford nel 2018 arrivò proprio con Mourinho in panchina.