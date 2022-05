Calciomercato Roma, tentazione Mourinho: l’offerta è già sul tavolo

Calciomercato Roma, dalla Premier League non mollano il tecnico portoghese. Anzi, l’offerta è già sul tavolo

Non solo Don Balon, adesso anche As ci va giù pesante. Il quotidiano spagnolo piazza la bomba, confermando quelle che sono le voci di un addio di Mourinho alla fine della stagione dopo la finale di Conference League contro il Feyenoord a Tirana. E ovviamente c’è ed esclusivamente il Newcastle di mezzo: la società inglese vuole tornare ad essere protagonista in Premier League e vuole lo Special One in panchina per iniziare un progetto a lungo termine.

Dopo un mercato da 100 milioni di euro in inverno, i bianconeri d’Oltremanica ne potrebbero investire molti di più in estate. E Mourinho sarebbe il prescelto degli sceicchi per la guida tecnica. Un ritorno di fiamma, visto che se n’era parlato anche lo scorso gennaio. E ciclicamente questa notizia torna alla ribalta.

Calciomercato Roma, l’offerta per Mourinho

“Va detto che lo scenario sembra improbabile” scrive ancora il quotidiano spagnolo sul proprio sito, “dato che il tecnico crede fortemente nel progetto giallorosso”. Notizia da non considerare quindi? Insomma, perché alla fine di parla di un’offerta che sarebbe già sul tavolo e che sarebbe allettante. I soldi in questo caso sono quasi infiniti, e potrebbero portare a dei colpi importanti sul mercato. Quello che alla fine sognano tutti gli allenatori.

Ma ovviamente in tutto questo ci sono da tenere in considerazione quelle che sono state fino ad ora le parole dello Special One. Che anche dopo l’ultima gara di campionato contro il Venezia ha tranquillizzato i tifosi giallorossi, dandogli appuntamento all’Olimpico il prossimo anno. Stoppando, di fatto, tutte le insinuazioni di mercato che ci sono state fino al momento e che hanno visto come protagonista lo stesso allenatore.