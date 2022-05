Calciomercato Roma, addio Mourinho: la verità dei bookmaker inglesi

La Roma sta preparando un finale di stagione infuocato: c’è da giocare l’ultima partita di Serie A a Torino e poi soprattutto la finale di Conference League a Tirana contro il Feyenoord. Sarà un bivio importante per dare un giudizio alla stagione giallorossa e anche al lavoro di José Mourinho, che sogna di vincere subito un trofeo al primo anno. Dalla Spagna circolano voci anche di un possibile clamoroso addio da parte dello Special One in caso di vittoria della coppa. La verità arriva dai bookmaker inglesi.

