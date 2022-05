Calciomercato Roma, futuro Dybala: assist inaspettato di Conte

Calciomercato Roma, Conte lancia Mourinho per Dybala: l’assist per il tecnico giallorosso è inaspettato. Ecco cos’è successo

La nottata di Premier League, che ha visto il Newcastle superare l’Arsenal e di fatto eliminare i Gunners dalla Champions League, potrebbe essere sicuramente un trampolino di lancio per José Mourinho nella corsa a Paulo Dybala, che ieri sera, nella nottata italiana invece, ha salutato in maniera definitiva la Juventus.

Bene, partiamo dai fatti che sono reali e che si possono “toccare” con mano. A novanta minuti dalla fine del campionato inglese il Tottenham ha praticamente un piede e mezzo in Champions League. Conte ha superato Arteta e adesso agli Spurs basta vincere contro il Norwich, ultimo in classifica e retrocesso, per festeggiare la qualificazione. E questo inaspettato epilogo, regala a Mourinho la possibilità di avere una concorrente in meno nella lotta all’argentino. Sì, i “patti” con i Gunners erano chiari.

Calciomercato Roma, l’assist di Conte

Vista la volontà dell’argentino di giocare in Serie A, solamente una qualificazione alla prossima Champions League dell’Arsenal avrebbe potuto far tentennare la Joya: adesso prendere un aereo e volare in Premier League diventa complicatissimo. E in questo gode Mourinho, che ha come detto una concorrente in mano tra le scatole nella corsa al fantasista che starebbe sicuramente bene in maglia giallorossa alle spalle o al fianco di Tammy Abraham.

Un regalo inaspettato quindi da parte di Antonio Conte, che ha cambiato marcia, messo pressione ad Arteta, che nel momento più caldo, e decisivo, della stagione, non è riuscito a mantenere il sangue freddo cadendo ieri sera contro una squadra che ormai non aveva più nulla da chiedere alla propria stagione. Quella squadra, il Newcastle, che ancora adesso starebbe cercando Mou per il prossimo campionato. Ma lo Special One ha messo le cose in chiaro dopo la sfida contro il Venezia. E adesso aspetta i regali da parte di Pinto. Uno potrebbe essere proprio Dybala, ma anche l’Inter, ovviamente, è tentata dall’argentino.