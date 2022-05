Calciomercato Roma, arrivo Dybala prende quota: ora non ci sono più dubbi

L’arrivo alla Roma dell’argentino non è più così difficile e i tifosi sperano per la prossima finestra estiva di calciomercato

Il calciomercato sta per cominciare. Tra qual che settimana ci sarà il via alle trattative con Mourinho che spera di vedere rinforzata la sua Roma in vista della prossima stagione. Lo Special One, poi, non vorrebbe solo acquisti per colmare le lacune della rosa, ma anche qualcuno per far sognare i tifosi e alzare l’asticella degli obiettivi. Lo stesso desiderio è condiviso dai Friedkin, che vorrebbero vedere la società lottare per ambizioni migliori. Così sono disposti ad accontentare José per il mercato che verrà, anche per far avverare il sogno di un top player in giallorosso

Un sogno ricorrente anche per i tifosi è quello che vede Paulo Dybala nella Capitale il prossimo anno. L’attaccante della Juventus ha dato l’addio al club bianconero in questo fine settimana nella gara contro la Lazio. La Joya, infatti, è stato sostituito nel corso del secondo tempo durante la sua ultima gara allo Stadium. L’argentino ha lasciato il terreno di gioco in lacrime, con i compagni che lo hanno consolato durante il suo cammino verso la panchina. Dopo la sostituzione, l’ex Palermo è andato dai tifosi che lo hanno riempito di affetto per i sette lunghi anni passati in bianconero. Nelle ultime stagioni, però, Paulo non era lo stesso visto nella stagione 2016/2017, quando segnò 22 gol, e le sue presenze in campo erano calate.

Calciomercato Roma, Dybala vicino alla Roma: in Inghilterra la quota crolla a 2.00

Proprio come il numero di prestazioni, è calata, anzi è meglio dire crollata, la quota che riguarda un trasferimento di Paulo Dybala alla Roma nel prossimo calciomercato. I bookmaker di Sky Bet Uk, infatti, hanno quotato l’arrivo dell’argentino a Trigoria a 1/1 secondo le quote inglesi, che equivale a 2.00 secondo quelle italiane. In poche ore la quota è crollata drasticamente, facendo pensare a un possibile avvicinamento della Joya a José Mourinho, che farebbe salti di gioia per un attacco formato da Abraham e Dybala a cui si aggiungerebbe Zaniolo.