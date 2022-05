Calciomercato Roma, tiro mancino dello United: Mou “saluta” il bomber

Calciomercato Roma, clamorosa indiscrezione che trapela dall’Inghilterra: Mou a mani vuote. Le ultimissime.

In questa stagione, l’apporto di Tammy Abraham è stato assolutamente dirompente. L’attaccante inglese, che da un mese a questa parte non sta attraversando il suo periodo di forma più smagliante, è comunque costantemente un punto di riferimento di ineludibile importanza per lo scacchiere tattico giallorosso, che non può prescindere dalla fisicità e dalle folate del proprio numero 9.

L’idea di Pinto, però, sarebbe quella di affiancare all’ex Chelsea un attaccante d’esperienza, che possa garantirgli un pò di riposo nelle circostanze in cui Mou entrerà nell’ordine di idee di gestire le forze di Abraham. Ecco perché da tempo il general manager giallorosso sta sondando il terreno, alla ricerca di soluzioni invitanti, a costi relativamente accessibili, o comunque non proibitivi. Uno dei nomi che più o meno direttamente è stato accostato alla Roma è quello di Sasa Kalajdzic, per il quale i capitolini si sarebbero resi protagonisti di sondaggi esplorativi allo scopo di tastare il terreno.

Calciomercato Roma, anche lo United sulle tracce di Kalajdzic

Stando a quanto trapela dall’Inghilterra, però, la concorrenza per l’attaccante dello Stoccarda, legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023, potrebbe essere molto più folta del previsto. Come riferito da Daily Mirror, infatti, anche il Manchester United potrebbe fare un pensierino per il classe ’97, con i Red Devils che entrerebbero nell’ordine di idee di affondare il colpo per l’austriaco qualora non riuscissero a mettere le mani sugli obiettivi per l’attacco attenzionati da tempo. Qualche giorno fa si era vociferato di un possibile interessamento anche del Psg: vi terremo aggiornati.