Calciomercato Roma, fa tutto Mourinho: chiamata per il colpo a zero

Calciomercato Roma, è Mourinho la chiave per il colpo in mezzo al campo. Interviene lo Special One per convincere il calciatore

Come un passepartout José Mourinho. Quando serve la chiave giusta entra in scena lo Special One che, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe mettersi in prima linea nell’operazione che potrebbe portare un colpo a zero in mezzo al campo. Un pupillo dell’allenatore portoghese che lo ha allenato al Manchester United.

L’età in questo caso non conta. O almeno, conta in parte: Matic, 34 anni ad agosto, è un fedelissimo. E aiuterebbe il reparto a crescere sotto l’aspetto della personalità. Le condizioni fisiche permettono di pensare all’investimento e, così come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista serbo è disposto anche a ridursi l’ingaggio, oltre ad avere la possibilità di liberarsi il prossimo 30 giugno dai Red Devils per un accordo siglato con la società inglese.

Calciomercato Roma, è Matic il colpo

Pinto ci proverà, ovviamente, con l’aiuto di Mourinho: così come ha fatto con Abraham il tecnico portoghese dovrebbe prendere il telefono e fare quella chiamata che si potrebbe rivelare decisiva nell’operazione. Matic non ci penserebbe un attimo ad atterrare nella Capitale perché si fida del tecnico che lo ha voluto allo United. E allora l’obiettivo è stato scelto, anche se ne serviranno altri per rendere la Roma decisamente competitiva per la prossima stagione.

Ma il primo tassello è stato individuato e ormai non sembrano più esserci dubbi sotto questo aspetto. Matic è l’indiziato numero 1 per il centrocampo giallorosso. Con Mourinho che sarebbe ben contento di allenarlo di nuovo. Avere un suo pupillo al fianco darebbe anche quelle sicurezze che servono al tecnico portoghese che in questa stagione ha deciso di affidarsi ai soliti. Insomma, ci siamo.