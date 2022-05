Ultim’ora Roma, i Friedkin non si fermano: annuncio ufficiale

Roma, annuncio ufficiale: nuovo acquisto da parte dei Friedkin. Ecco il comunicato diramato sul sito del club capitolino.

Da un anno a questa parte, la ventata di “internazionalizzazione” con la quale la nuova proprietà della Roma ha intenzione di risalire la china in termini di ranking e credibilità è parsa evidente già dalla scelta di puntare con decisione su un tecnico esperto come José Mourinho, che al netto di una stagione costellata ad un certo punto da più luci che ombre, è comunque riuscito a plasmare una squadra con valori importanti, che non sono passati affatto inosservati.

Con una finale di Conference League ancora tutta da gustare e un posto in Europa League da conquistare con le unghie e con i denti, i Friedkin intanto proseguono l’attività del delisting avviata diverse settimane fa. A rendere nota l’evolvere della situazione è lo stesso club capitolino, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, grazie al quale è stato annuncio l’acquisto di 779.936 azioni ad un prezzo di 0,425500 ciascuna.

Roma, prosegue il delisting: c’è l’annuncio

Ecco l’annuncio completo:

“Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Romulus and Remus Investments LLC (l’“Offerente”) avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di A.S. Roma S.p.A. (l’“Emittente”) comunicata dall’Offerente in data 11 maggio 2022 (l’“Offerta”), l’Offerente comunica che, in data odierna, ha eseguito le seguenti operazioni di acquisto, aventi ad oggetto azioni ordinarie dell’Emittente (codice ISIN IT0001008876), soggette a obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti.

Le operazioni sono state effettuate tramite Equita SIM S.p.A. Si precisa che le operazioni di acquisto oggetto del presente comunicato sono state effettuate ad un prezzo unitario non superiore ad Euro 0,43 per azione (i.e., il corrispettivo offerto per ciascuna azione ordinaria nel contesto dell’Offerta).”

Data Modalità dell’operazione Quantità di azioni ordinarie

17/05/2022 779.936,00