Calciomercato Roma, sprint per Dybala: “Offerta ufficiale imminente”

Calciomercato Roma, colpo di scena Dybala. Dalle parole ai fatti: l’Inter tenta la Joya con un ricco quadriennale: lo scenario.

Il saluto commosso allo Stadium, sancito da un pianto che è sembrato quasi liberatorio: gli ultimi anni trascorsi da Paulo Dybala all’ombra della Mole sono stati un vero e proprio calvario, tra problemi fisici e desiderio di rivalsa che qualche volte hanno frenato il fuoriclasse argentino, al quale la Juve ha deciso di non sottoporre alcun tipo di offerta per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.

Da quando Maurizio Arrivabene ha annunciato alla stampa la decisione della “Vecchia Signora” di non rinnovare il contratto all’attuale vicecapitano della Juventus, è deflagrato un vero e proprio tam tam mediatico. Sono diversi i club sulle tracce dell’ex Palermo, a cominciare da quell’Inter che – stando a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport” – avrebbe mosso da tempo passi concreti per mettere le mani su uno dei pupilli di Beppe Marotta. L’a.d nerazzurro, da sempre molto informato dell’evolvere della situazione legata a “U Picciriddu”, sarebbe pronto ad uscire allo scoperto, mettendo sul piatto ufficialmente la proposta vagheggiata da tempo.

Calciomercato Roma, l’Inter rompe gli indugi per Dybala: pronto un quadriennale

Quadriennale a circa 6 milioni di euro più bonus a stagione: così l’Inter proverà ad allettare Paulo Dybala, per il quale le sirene dalla Premier continuano a suonare senza soluzione di continuità. Soprattutto l’Arsenal ha provato a sondare esplorativamente la situazione, ma la mancata qualificazione dei Gunners alla prossima edizione della Champions League, potrebbe rivelarsi un ostacolo insormontabile da arginare. L’idea dei Campioni d’Italia uscenti è quella di affiancare Dybala a Lautaro Martinez, “sacrificano” eventualmente Bastoni, ma alle cifre richieste da Marotta. Anche la Roma è sulle tracce della “Joya”, profilo che piace e non poco a José Mourinho, che di giocatori talentuosi e tecnici ne ha allenati molti in carriera: i giallorosso scrutano l’orizzonte, ma ora come ora sembra che l’Inter abbia compiuto lo scatto decisivo per cambiare immediatamente le carte in tavola.