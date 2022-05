José Mourinho lo ha detto chiaramente dopo l’ultima partita di campionato pareggiata contro il Venezia: le statistiche confermano che la Roma ha segnato molti gol in meno rispetto alle chiare occasioni create nel corso della stagione di Serie A. Serviranno così dei rinforzi in attacco per fare sentire Abraham meno solo: secondo i bookmaker ci sono due opzioni sul taccuino del general manager Tiago Pinto.

