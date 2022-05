Calciomercato Roma, un regista per Mourinho: stesso agente e scambio

La Roma cerca un nuovo regista per la prossima stagione, così dalla Germania potrebbe arrivare lo scambio: hanno lo stesso agente

Sta per volgere al termine il campionato della Roma, ma non la stagione che terminerà il prossimo 25 maggio con la finale di Conferecence League contro il Feyenoord. La società capitolina nel frattempo è già al lavoro per la prossima sessione di calciomercato estiva, dove serviranno sicuramente diversi rinforzi a Mourinho per puntare più in alto nella prossima stagione.

Un nuovo regista è uno dei rinforzi che servirebbe alla rosa di Mourinho, così il mirino potrebbe spostarsi sulla Bundesliga. Stesso agente di un romanista e scambio per portare a Mourinho la pedina giusta per rinforzare il centrocampo.

Calciomercato Roma, mirino su Samassekou: scambio con Diawara

Il centrocampo della Roma nella prossima sessione di calciomercato potrebbe subire diversi cambiamenti. In primis Mourinho è alla ricerca di un nuovo regista e il nome giusto potrebbe arrivare dalla Germania e potrebbe essere quello di Diadie Samassekou, centrocampista del Hoffenheim. Il classe ’96, valutato intorno ai 15 milioni, fu accostato ai giallorossi già ai tempi del Salisburgo, ma potrebbe tornare in orbita Roma grazie anche al suo agente.

Infatti Samassekou ha lo stesso entourage di Amadou Diawara, centrocampista che nella Roma non sta trovando spazio. Così l’entourage dei giocatori potrebbe provare ad accontentare entrambi con uno scambio. In questo modo Samassekou potrebbe fare un salto in avanti con l’approdo nella capitale. Mentre Diawara troverebbe una nuova sistemazione e magari maggiore minutaggio. Dunque uno scambio che potrebbe far felici le due parti. Baricentro basso e tanta qualità per Samassekou, che in questa stagione ha collezionato 25 presenze, mettendo a segno due gol e un assist. Potrebbe dunque essere lui il regista giusto per Mourinho.