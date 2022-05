Roma-Feyenoord, UFFICIALE: Olimpico aperto per la Finale

Roma-Feyenoord, è arrivata la nota ufficiale della società. Di seguito tutti gli aggiornamenti e informazioni utili.

Sono ore di grande attesa nella Capitale, rese complicate da un’attenzione per la finale di Tirana che rischia di depauperare l’importanza di una gara tutt’altro che snobbabile contro il Torino di Juric. L’ex Hellas Verona, proprio nell’ultima partita dello scorso campionato, fermò il Napoli di Gattuso sull’ 1 a 1 impedendo ai partenopei di accedere alla Champions League.

Non meno ostico sarà dunque l’incontro di venerdì, in occasione del quale sono sicuramente previste alcune valutazioni al fine di gestire nel migliore dei modi le energie per due gare che arriveranno a distanza di cinque giorni e che rischiano di avere una valenza determinante per il futuro prossimo ma anche per la storia di questo club.

Nel frattempo, riportiamo di seguito tutte le informazioni contenute nella nota ufficiale diramata dalla società in questi minuti e relativa alla scelta di aprire lo Stadio Olimpico in occasione della finale di Tirana contro il Feyenoord. Le scorse settimane erano state contraddistinte da numerose voci circa la decisione di adibire dei maxischermi in aree pubbliche della Capitale, avanzando poi l’idea di proiettare il match proprio all’interno della gloriosa arena giallorossa.

Questo quanto si legge sul sito ufficiale. “Lo sappiamo, avremmo voluto esserci tutti. Per la finale di Conference League con il Feyenoord, avremmo fatto qualsiasi cosa per starle vicino. Per farle sentire tutto il nostro amore. Ma la Roma è ovunque, la Roma è dove sono i romanisti. Per questo, il 25 maggio tiferemo per la nostra squadra come se fosse lì, sotto i nostri occhi. Una parte del ricavato della vendita dei biglietti contribuirà al progetto “Superiamo gli ostacoli”.

Roma-Feyenoord, maxischermi allo Stadio Olimpico: le informazioni su biglietti e organizzazione

Per quanto concerne le informazioni utili su prezzi e biglietti, è stato garantito un diritto di prelazione agli abbonati, stando a quanto riportato. “Hanno sostenuto la squadra dall’inizio alla fine della stagione, senza mai lasciar vuoto il proprio seggiolino. Molti hanno provato a vincere un biglietto per la finale di Tirana e ora li attendiamo nella loro casa, lo Stadio Olimpico: per questo motivo, abbiamo riservato a tutti gli abbonati un trattamento speciale per l’acquisto dei tagliandi del 25 maggio. Dalle ore 12 di giovedì 19 maggio, e fino alle ore 11:59 di venerdì 20 maggio, solo gli abbonati potranno comprare massimo due biglietti a persona. Il prezzo è di 5 € a tagliando, e se il secondo è per un Under 16, è omaggio. I biglietti non saranno cedibili”.

Per quanto concerne la vendita libera, invece: “Questa fase partirà alle ore 12 di venerdì 20 maggio e cesserà alle ore 21 di martedì 24 maggio. In questa fase, potranno essere acquistati massimo quattro biglietti a persona, e non saranno cedibili. Il prezzo è di 10 €. I bambini nati dal 1° gennaio 2017 entreranno gratis”.

Per quanto concerne la disposizione, sono previsti schermi che poggiano sulla pista davanti ai settori (oltre ai due sopra le curve).

Altre informazioni utili al link seguente —> https://www.asroma.com/it/uecl-finale-olimpico