Calciomercato Roma, Mourinho ‘tradito’: ribaltone spagnolo

Calciomercato estivo che si avvicina e Roma che potrebbe essere anticipata su un obiettivo: Mourinho ‘tradito’ e ribaltone in Spagna

La stagione sta ormai per terminare e tra poco più di un mese la sessione di calciomercato estiva aprirà le porte. La Roma, dopo la finale di Conference League a Tirana, dovrà cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho per puntare sempre più in alto nella prossima stagione.

Le lacune da colmare sono diverse e per rinforzare i reparti serviranno profili importanti e che combacino con le esigenze del tecnico portoghese. Nel mirino giallorosso da tempo c’è Goncalo Guedes, esterno di proprietà del Valencia che sembrerebbe avere le valigie pronte per la prossima stagione. Ma il ribaltone sull’obiettivo della Roma potrebbe arrivare dalla Spagna.

Calciomercato Roma, Simeone non molla Guedes: pronto l’assalto al Valencia

La Roma ha già iniziato a monitorare i giocatori che potrebbero diventare gli obiettivi della prossima sessione estiva di calciomercato che aprirà il 1 luglio. Tra questi sembrerebbe esserci anche Goncalo Guedes, esterno offensivo del Valencia che in questa stagione ha collezionato 41 presenze, mettendo a segno 11 gol e 6 assist. Il portoghese, rappresentato tra l’altro da Jorge Mendes, ha il contratto in scadenza nel 2023 col club spagnolo e sembrerebbe pronto a partire in estate.

La Roma però non sarebbe l’unica squadra ad averlo inserito nella lista degli obiettivi per il prossimo calciomercato estivo. Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Chiringuito Tv’, Guedes sarebbe un giocatore che piace molto all’Atletico Madrid e a Simeone. Nel caso in cui Carrasco dovesse lasciare i ‘Colchoneros’, il club spagnolo avrebbe individuato in Guedes il perfetto erede. Dunque Mourinho e la Roma dovranno affrontare la concorrenza spagnola per arrivare all’attaccante portoghese.