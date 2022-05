Calciomercato Roma, “Mourinho ha chiamato Dybala”

Calciomercato Roma, José Mourinho ha chiamato Dybala spiegando qual è il suo progetto. Corsa a due per la Joya

Non è una novità assoluta. Ma spesso ha fatto la differenza. José Mourinho avrebbe chiamato Paulo Dybala e gli avrebbe spiegato qual è il suo progetto. Insomma, per l’argentino in uscita dalla Juventus a parametro zero, si muove in prima persona lo Special One, così come ha fatto altre volte nel corso della sua carriera e non solo da quando è arrivato a Roma.

La notizia è riportata da Ilario Di Giovambattista di Radio Radio, che sottolinea come quello di Mou è un “pressing discreto”. Il portoghese avrebbe spiegato alla Joya che, nella Capitale, avrebbe un ruolo centrale nella squadra giallorossa. E Dybala sarebbe sinceramente lusingato da questo tipo di interesse così importante.

Calciomercato Roma, è corsa a due con l’Inter per Dybala

La situazione ovviamente è ancora tutta in divenire. Nel senso che Dybala, sempre secondo Di Giovambattista, guarda con molto interesse alla possibilità di giocare la Champions League la prossima stagione. Ed è per questo che ancora non ha deciso il proprio futuro, soprattutto perché all’orizzonte c’è l’Inter di Marotta che avrebbe pronto – come vi abbiamo spiegato nel corso di queste calde e intense settimane – un contratto di quattro anni a 6 milioni di euro netti a stagione. Che non sono ovviamente pochi.

In poche parole, infine, il futuro di Dybala dovrebbe comunque essere in Italia. La Joya dovrà decidere solamente la sua prossima destinazione. Se a Milano o a Roma. Con la sensazione netta che i giallorossi siano in piena, pienissima corsa, per questa operazione che potrebbe regalare allo Special One un elemento importante, un crack, capace non solo di alzare il livello tecnico della rosa ma anche e soprattutto di fare la differenza nel corso di una partita. Quello che serve, senza dubbio.